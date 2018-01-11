林俊憲真的吉了！ 回應鄉民「去領雞排吃」

被網友指控在議場看盜版影片的民進黨立委林俊憲出面說明。（記者王藝菘攝）

2018-01-11 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲在議場內看影片引發PTT鄉民熱議，昨日有PTT鄉民在八卦版發出「祭品文」，指出只要林俊憲真的告了爆料鄉民「Silvemy」，自己就在立法院門口發100份雞排。而有鄉民昨日將祭品文私訊給林俊憲知道，而林俊憲臉書則回應：「今天週三早上已經正式向刑事局吉（告）了，你可以去領雞排吃了。」

由於林俊憲的看影片爭議，有鄉民在昨日晚間發出祭品文，指稱：「發個祭品好了，如果林大立委俊憲向該名網友提告，我就在提告的隔週日晚上六點發一百份雞排，地點是立法院門口。」

隨後則有鄉民將此文用臉書私訊給林俊憲，林俊憲臉書一開始則是回應：「當時會議還沒正式開始，是在『廣泛討論』的階段，所以一半以上的立委根本沒在位子上。當時多數國民黨立委離開議場，時代力量五個立委更是連續兩天都沒進來翹班了。請問又要怎麼說？」

鄉民眼見林俊憲的回應似乎誤以為祭品文是先前「Silvemy」的回應文，於是又說明：「這篇只是告訴委員，如果委員真的提告，鄉民就有免費的雞排而已。」隨後林俊憲臉書則說：「今天週三早上已經正式向刑事局吉了，你可以去領雞排吃了。」