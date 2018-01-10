桃市增設捷工局、資科局 預計4月1日掛牌

2018-01-10 12:42

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府市政會議今天審議通過「桃園市政府組織自治條例」修正案，將送市議會審議，市長鄭文燦表示，修正重點在於增設捷運工程局、資訊科技局，待行政院人事總處核定員額後，預計4月1日掛牌。

鄭文燦指出，桃園市的軌道建設今年已從規劃期邁入建設期，綠線捷運預計今年發包、動工，綠線中壢延伸段將進行可行性與綜合規劃，龜山棕線捷運進入行政院核定階段，而市府也提出綠線大溪延伸段、三鶯線八德延伸段，陸續要進入中央審查，因此捷工處有必要提升到「捷工局」，適當增加員額、引進高階人力。

他說，「桃園鐵路地下化」計畫已經定案，將由中央即將整併成立的交通部鐵道局負責，市府也會與鐵道局協商，增設4座車站、桃園站與綠線棕線共構、中壢站與綠線藍線共構，以及更新內壢站。

在「資訊科技局」部分，鄭文燦表示，桃園市市民卡已發行近100萬張，具購物、通勤、借書、員工識別、社區門禁管制等多重用途，為提供更好的營運、推廣及安全管理服務，並推動智慧城市，有必要成立專責單位整合。

他說，智慧城市的業務將從經濟發展局移至資訊科技局，經發局專責創業聚落開發、推動重大產業投資案，而產學合作則由「亞洲・矽谷」計畫專案辦公室負責。

另外，市府正推動增設二級機關「海岸管理處」，將隸屬於環保局，位置暫定舊大園國中校址，一體推動生態保育、污染管制、觀光遊憩，妥善保護桃園四大生態亮點：許厝港國家溼地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬。