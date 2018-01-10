薄瑞光：兩岸對恢復對話都沒有急迫感

前美國在台協會理事主席薄瑞光今天指出，兩岸對復談都沒有緊迫感，但北京表現出新的自信。（記者曹郁芬攝）

2018-01-10 09:23

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕前美國在台協會理事主席薄瑞光參與的一個訪問團，在走訪台灣、中國與韓國後今天發表報告指出，台海兩岸對於恢復兩會的官方對話都沒有急迫感。民進黨對於兩岸對話雖持開放態度，但不樂觀；中國雖不急著對話，國家主席習近平也未在十九大列出統一時間表，但統一對北京仍是具有緊迫性的優先目標。

美國外交政策全國委員會去年12月6日至16日到台海兩岸及韓國進行發現之旅，今天訪問團成員在智庫「威爾遜中心」發表訪問心得。

他們在報告中指出，台灣在中國十九大之後普遍感到「如釋重負」，雖然台灣關切北京的長遠意圖，也對北京缺乏善意感到挫折，但很少人對兩岸關係或危機的出現有急迫感。

報告指出，北京對台政策是「軟的更軟、硬的更硬」，除了解放軍在台海周邊的活動增加，台灣擔心北京會有下批外交攻勢，其中包括帛琉與宏都拉斯可能轉與中國建交。

報告中指出，他們在台灣很少聽到有關台海安全議題的嚴肅討論。蔡英文政府致力於嚇阻戰略，並向美國保證2.5％國內生產總額（GDP）的成長率可以提升國防預算的支出，不過他們認為，這些成長可能被全募兵制需要的薪資和福利吃掉。

這分報告說，中國的受訪者都認為蔡英文最終的目標仍是台獨，只是步調較緩，而且比前總統陳水扁聰明。他們雖然認知到蔡英文要接受「九二共識」有政治上的困難，仍堅持這是恢復兩岸關係常軌的最後一步。中國人相信時間站在他們這邊，而且不少人重提「一國兩制」做為統一台灣的模式。對於中國駐美公使李克新月前表示，美國軍艦到達高雄之時，就是解放軍武統台灣之日的說法，受訪的中國代表都淡化回應，表示這不代表中國官方立場。

訪問團成員之一的但若雲（Rorry Daniels）在發表會上說，中國認為他們在馬英九總統任內取得的兩岸統一進展超過預期，習近平的任期會比蔡英文更長，時間站在他們那邊，只要蔡英文之後的政府願意談判，一國兩制的統一方案可以很快談成，所以北京沒有政治意願解決目前的兩岸僵局。

薄瑞光則說，蔡英文雖謹慎處理公投法，仍無法消除北京的偏執，國民黨的狀況不佳，如果北京想等國民黨重新執政再對話，「得等上一段長時間」。但中國對自己的軍事和經濟實力表現出自信。薄瑞光說，他提出北京是否想要2020年達成登陸台灣的兩棲作戰能力時，中方並沒有否認。中方甚至提到廣東經濟成長都要超越台灣，談到台灣問題時的態度和過去很不一樣。