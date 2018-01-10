原則不變增4彈性 勞基法修正案三讀通過

勞動基準法修正重點對照表。（記者曾韋禎製表）

2018-01-10 08:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕「勞動基準法部分條文修正案」歷經長達10小時協商、22小時的冗長發言與表決後，終於完成三讀。未來在週休二日、加班總工時、加班費率均未改變下，休息日加班工時改為核實計算，可於3個月138時、單月最高54小時內調整加班工時，並在嚴格的審核機制下，鬆綁「7休1」、輪班制工作換班的銜接點間隔減至8小時。

自「一例一休」於去年實施以來，因缺乏彈性，形成勞、資、社會三輸之局面。面對民進黨立委要求修法的呼聲，行政院長賴清德於去年11月提出修正草案，並在聽取民進黨團意見後，酌予調整。

新修條文未改變週休二日、加班上限46小時、休息日加班2小時按平日工資多給4/3、第3小時起多給5/3等原則與架構。為讓想加班的勞、資都能加班，取消現行休息日加班「做1算4、做5算8」之工時、工資計算方式，改為核實計算。

依勞動部現行函釋，勞工得選擇依加班工時換取補休，但沒規範未休畢之補休應如何處理。新修條文明確規定，勞工得選擇依平日、休息日加班工時換休，若在約定的期間內或離職前仍無法休畢，雇主應依加班費率折算工資，歸還給勞工。

為因應淡旺季之需，新修條文規定，每月46小時的加班工時，可經勞資協議或工會同意後，在每3個月138時、單月最高54時內調整。

由於勞動部已有函釋規範部分例外工作型態不受「7休1」之限。新修條文具體規定，勞工的例假，經主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意下，可於每7日的週期內調整。意即「7休1」能調整為「14休2」。

勞動部亦將公告時間、地點、性質、狀況等4大例外型態，讓為配合年節、重要賽事轉播、偏遠地區、國外、非經常性會議的工作型態，可以適用。

至於在前年底修法，但行政院遲未公告實施的輪班制行業換班間隔11小時。新修條文明訂，工作特性、特殊原因的輪班制行業，可在事業主管機關商請勞動部公告、勞資協議或工會同意後，將換班時的間隔從11小時縮減為8小時。換班的銜接點間隔則訂於3月1日全面實施。

當年度未休完的特休假，除可折算工資，也可延到隔年使用。

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