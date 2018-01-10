萬豪酒店將台灣列「國家」 傳中國會員打爆客服電話

萬豪酒店把港澳台西藏列為國家，中國會員打爆客服電話，萬豪依然沒改。（圖擷取自網路）

2018-01-10 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕全球連鎖的萬豪酒店集團（Marriott），在發給中國會員的活動郵件中，把台灣、香港、澳門、西藏都列「國家」，引爆中國會員不滿，不止在微博上大罵萬豪指觸碰底線，還打爆酒店客服電話，不過，萬豪酒店並沒有改變這項國家歸類。

綜合媒體報導，1月9日上午，一位萬豪的中國會員收到萬豪酒店的活動郵件，郵件內容需要會員任選擇自己所屬的國家，在「國家」欄中，分別列出「中國大陸」、「香港」、「澳門」、「台灣」、「西藏」等，這位中國會員隨即此事截圖PO網。

這位會員在網上大罵萬豪，指萬豪官方APP「經常犯錯」，尤其是對「台灣」列為國家的選項時，會員們就數次打萬豪客服投訴，但萬豪經常是「不了了之」；而這次不同的是，「西藏」居然也被列入「國家」選項，「都炸開了鍋」。

這會員也爆料，很多中國會員昨天即打爆萬豪客服電話，雖然萬豪「深表歉意」，但港澳台地區仍被列為「國家」，不過，在英文版郵件中，西藏已被拿出國家選項。

不止萬豪酒店，還有迪奧、卡地亞、愛馬仕、巴寶莉、阿瑪尼等國際知名品牌，在其官網上將港澳台列為國家。