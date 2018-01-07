破局內幕》小英盼官邸見 時力「不想看到柯建銘」

2018-01-07 23:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委洪慈庸昨天寫公開信給總統蔡英文，希望與總統蔡英文就「勞基法」修法會面對話。據了解，民進黨與時力自今上午十時，便就雙方會面細節展開溝通，但因時力內部意見分歧，立委黃國昌等無法接受府提出「先撤離、再會面」等條件，經近十二小時溝通，會面仍破局。

洪慈庸晚間證實，她過程中曾和蔡總統通過電話，蔡總統希望大家在勞基法修法尋求最大共識，好好協商，蔡總統也提出，希望時力先撤離，再安排見面，但因這樣的前提，很遺憾無法與蔡見面。

據了解，蔡總統今上午就委由民進黨秘書長洪耀福，與洪慈庸、林昶佐溝通會面細節，再由洪、林向時力內部傳達訊息。

時力提出，希望雙方在總統府會面，並邀行政官員一同參與；民進黨則提出在總統官邸會面，並邀立院民進黨團幹部參加。不過時力回覆，可接受民進黨團成員參加，「但不想看到立院民進黨團總召柯建銘」，時力也加碼，若要到官邸會面，時力要「從凱道步行至官邸」。

經多次來回溝通，時力最後允諾地點、人員尊重府方安排。民進黨方面表示，希望雙方各退一步，時力先撤出凱道，雙方再約時間見面。雖然林昶佐、洪慈庸都同意先撤出，不過黃國昌不同意。

民進黨方再提出，希望改由蔡總統主動回覆洪慈庸臉書，公開邀請時代力量立委坐下來談，但黃國昌仍不接受，會面正告破局。

洪耀福今則呼籲時力立委們考量到員警的辛勞，以及市區明天上班日交通情形，儘速結束抗爭行動，回到國會，共同為勞基法修法努力。