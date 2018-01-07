宣稱2018年執政 台灣民政府辦遊行、民眾傻眼嗆聲

遊行隊伍前方除了台灣民政府旗幟，還有日本、美國國旗，及2018執政年布條。（記者佟振國攝）

2018-01-07 14:01

〔記者佟振國／南投報導〕台灣民政府今於南投縣草屯鎮舉辦遊行活動，宣揚美國高院判決日本應恢復台灣人國籍等6大訴求，並懸掛2018台灣民政府執政年的布條，讓民眾傻眼，難道總統、國會大選提前舉辦？也有不滿民眾對遊行隊伍高喊「中華民國萬歲」、「滾去日本或美國！」，維持秩序的警方則是勸離民眾，避免衝突擴大。

台灣民政府遊行活動於草屯鎮中山運動公園展開，號召台中、大屯、彰化、豐原、大甲、南投等地民眾約200人，透過宣傳車、布條繞行市區街道，宣揚美國高院判決日本應恢復台灣人國籍、中華民國改變台灣人國籍應人權賠償、美國是台灣主要佔領權國、舊金山和約已經確立台灣地位、我們是台灣人不是中國人、國際地位正常化是台灣人的等6大訴求，並宣稱是台灣唯一合法的政權，遊行隊伍還懸掛2018執政年的布條。

路過民眾有人看了笑說「要怎麼執政？」、「總統、國會選舉難道提前了？」，也有激動民眾對隊伍高喊「中華民國萬歲」、「這不是叛亂嗎？」、「滾去日本或美國！」。

草屯警分局則依台灣民政府合法申請集會遊行，派警力維持秩序，將嗆聲民眾勸離，未釀衝突，也有民眾反譏「怎麼全台唯一合法政權還得向非法政權機關申請集會遊行？」。

台灣民政府今動員約200人，於南投縣草屯鎮中山運動公園舉辦遊行活動。（記者佟振國攝）