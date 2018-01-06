台灣遭網路攻擊遽增 學者：境外最大攻擊來自中國

台灣學者黃基禎今天在華府「戰略暨國際研究中心」指出，台灣遭到的境外網路攻擊正在升級。（記者曹郁芬攝）

2018-01-06 11:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府4日報導〕台灣國防大學戰略與國際事務研究所助理教授黃基禎今天在華府指出，境外對台灣的網路攻擊已經從脆弱的目標轉為有價值的目標，攻擊來源也從個別駭客變為有組織的團體，顯示台灣遭到的網路攻擊正在升級。

黃基禎今天應邀在「戰略暨國際研究中心」就台灣的網路安全發表報告，中國項目主任張克斯及資深研究員賽克絲也參與討論。

他對與會者表示，台灣遭到無數來自境內的網路攻擊，政府報告顯示，去年國安局每月遭到的網路攻擊有十萬起。他說，從蔡英文政府就任後，台灣政府遭到的網路攻擊有顯著增加，最大的境外攻擊來自中國，台灣可以追蹤到駭客在中國的IP網址，但分辨是個人還是政府的攻擊就不是那麼容易。

黃基禎說，台灣遭到的網路攻擊從脆弱的目標轉為有價值的目標，原因之一可能是台灣的網路防護能力已增強；另一個原因有攻擊者更有組織，技術更成熟，不想浪費時間。

黃基禎表示，網路資訊安全與關鍵基礎設施同樣重要，台灣都在努力強化中。美台目前在網路安全方面的合作可以從教育開始，從防止網路攻擊的交流訓練著手，美台合作進行網路軍事演習雖可以考，但他不認為是最優先目標。台灣因為常常是中國駭客的練兵場，網路安全技術也相對豐富，可以和有興趣的國家進行交流。