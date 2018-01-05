蔣萬安首度鬆口！ 年節後審慎評估參選台北市長

國民黨立委蔣萬安表達不參選黨內幹部的意願，被外界解讀是規劃參選台北市長，立委蔣萬安5日受訪時表示是過度聯想，否認有此規劃。（記者張嘉明攝）

2018-01-05 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團將在8日開放登記參選下會期首席副書記長，立委蔣萬安昨（4日）表達不參選黨內幹部的意願，被外界認為是預留參選台北市長的空間。蔣萬安則鬆口回應，會在春節期間，審慎評估參選台北市長的可能性。蔣萬安今天則表示，沒有參選台北市長的計畫。

據《中國時報》報導，國民黨內部原本屬意蔣萬安接任黨團首席副書記長，但蔣萬安表達將不參選，被外界認為是在為參選台北市長保留空間。蔣萬安則對此表示，原本就沒有意願參選黨團首席副書記長。

報導提到，對於是否要參選台北市長，蔣萬安表指出，他會等到年節期間，拜訪基層了解民意後，冷靜評估參選台北市長的可能性。相較與蔣萬安過去對參選台北市長的回應，「在立院發聲比其他事更重要」、「扮演好在野立委角色」，已經大不相同，此次算是首度鬆口有意參選台北市長，對決現任市長柯文哲。蔣萬安回應稱，目前最重要的工作還是在立法院。

國民黨立委蔣萬安5日受訪時表示，是媒體過度聯想，否認有參選台北市長的規畫。

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