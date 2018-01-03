炳忠爸搞丟2萬美金？網友抓包雙方說法不同...

2018-01-03 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署昨（2日）召開記者會指出，新黨發言人王炳忠捲入周泓旭共諜案，涉嫌收受中國國台辦20萬美元。王炳忠父親王進步接受媒體採訪時表示，1年前王炳忠確實拿一袋紙袋裝錢給他，以為是給他的孝親費，後來不知放到哪裡，搞丟了。王進步的說法遭網友抓包，與王炳忠聲稱這筆錢是委託父親到中國領的稿費，雙方說法不一。

本報報導，王炳忠昨表示，絕對沒有介紹軍人、調查局或外交人物給周認識，也沒拿過國台辦的錢或所謂「獎金」，要求檢方拿出確切證據，他願配合調查。

《聯合新聞網》2日報導，王進步指出，1年前王炳忠給他一筆錢用紙袋包著，以為是兒子給的孝親費，自己沒有打開過那個紙袋，也不知道裡面是美金還是新台幣，後來不知道放到哪裡，就搞丟了。

《中天新聞》報導，王炳忠表示，在他家中所搜出的人民幣，是當初他在中國出書的稿費，因為使用中國銀行帳戶很麻煩，所以都拿人民幣現金，委託父親到中國時幫他領稿費，父親中間不慎遺失2萬。

北檢指出，周泓旭在2015年工作總結報告中具體載明，燎原網站目前由國台辦全額支持，截至2015年底，啟用資金實到20萬美元，因王父保管不慎遺失2萬，目前可用資金有18萬美金左右。

有PTT網友認為，王炳忠與其父親的說法不同，「可是王爸，炳忠說弄丟的錢是你去中國幫他領稿費的時候弄丟的耶，怎麼變成是炳忠主動拿給你的孝親費了」。也有人質疑，2萬元怎麼會不見，「我也想要有2萬美金可以弄丟」、「豬隊友老爸」、「越描越黑」、「都是they的錯」。