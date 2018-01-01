嘉市眷村辦元旦升旗典禮 議長表達角逐參選市長意願

眷村改建的經國新城今舉辦元旦升旗典禮，嘉市長涂醒哲（右二）將代表民進黨競選連任，國民黨人選遲未決定，呼聲高的議長蕭淑麗（右一）、前市長黃敏惠（左二）跟前青輔會主委李允傑（左一）今同台唱國歌。。（記者王善嬿攝）

2018-01-01 09:56

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市退伍軍人協會今上午8點在經國新城舉辦元旦升旗典禮，國民黨參選市長呼聲高的3位人選，市議會議長蕭淑麗、前市長黃敏惠，及半年前就表態參選的前青輔會主委李允傑等同場唱國歌、梅花跟中華民國頌，蕭淑麗初次透露參選意願，讓國民黨今年底嘉市選情露曙光。

蕭淑麗表示，新年期許自己有更大能量服務人群，3年前她未完成（參選）嘉義市長這條路，等時機成熟會出擊，黨中央如做全民調，她相信以她3年來為國民黨守住嘉義市這個江山，會勤跑基層，發揮最大影響力、取得嘉義市民認同。

黃敏惠說，「感謝大家的支持跟照顧，任何需要我們的地方都非常努力，用任何形式去努力我都願意」。

李允傑表示，這是一場君子之爭，國民黨內就要培養兄弟登山各自努力文化，透過黨公平公正的初選機制，最後選出人選，大家要團結一致、取得勝選，他半年來勤跑嘉義市每個角落，還站在路口當「站神」，對初選機制中勝出很有信心。