318二審審結 黃國昌怒槓法官

立委黃國昌今出庭318學運佔領立法院，他在庭上強調，「若非318，兩岸服貿協定早已生效！」（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-26 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃國昌與學運領袖林飛帆、陳為廷等人被控於2014年3月發動群眾衝進立院佔領議場達24天，一審獲判無罪，檢方提出上訴，今日黃國昌出庭時，大喊：「若非318，兩岸服貿協定早已生效！」他甚至反問法官與檢察官：「那時候你們做了什麼？」審判長則勸黃國昌不要激動，本案二審將於明年3月宣判。

綜合媒體報導，一審台北地院認為黃國昌等人的行為符合「公民不服從」的7大要件，於今年3月31日判處被告均無罪，檢方對一審判決全部上訴；而高院決定採分批審結，今上午9時30分進行第一波辯論程序，出庭的6人均要求駁回檢方上訴，維持無罪判決。

對於審判長詢問參與佔領立院的行動，是否符合「公民不服從」的「和平非暴力」條件，黃國昌舉例為了搶救受困車內的小孩而打破車窗玻璃，依法絕對是可以被正當化的行為，因此為了佔領立院議場，敲破玻璃打開門鎖，當然不違反「和平非暴力」原則，何況他和學運夥伴們是跟群眾說明若認同活動目的，歡迎一起進入議場，沒有人是被煽動的。

而對於檢方主張當時還有其他方式阻止服貿協議過關，黃國昌則大聲表示那晚他不斷打電話請教認識的公法學者，所有人都說沒救了，連反對黨的批評都有氣無力，他反問法官與檢察官：「你們跟年輕人說這個可以做那個可以做，那時候你們做了什麼？」

庭訊持續到接近下午1時30分結束，審判長詢問科刑意見，檢察官以「手法尚未重大」為由，請法官對被告從輕量刑，但在場的6名被告均主張「無罪」，請法官駁回檢察官上訴；本案定明年3月13日上午10點宣判。