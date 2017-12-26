首批4架F-16V出廠測試 軍方：不輕易「亮劍」

知情官員指出，性能提升後的F-16V配備了很多「好東西」，都是中共急著偵蒐的裝備，我方不會輕易「亮劍」。（圖擷取自洛克希德馬丁官網）

2017-12-26 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕空軍將現有的F-16A/B型戰機，升級為F-16V型的「鳳展專案」，近日有重大進展，首批4架驗證機日前已出廠，美方試飛官也來台進行航電系統的地面測試，明年初接續進行空中測試，測試完畢後，將正式交付空軍執行戰備任務，而知情官員指出，性能提升後的F-16V配備了很多「好東西」，例如AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達（AESA）等配備，都是中共急著偵蒐的裝備，我方不會輕易「亮劍」，也不會讓F-16V在未來共機繞台時太早亮相。

根據《風傳媒》報導，「鳳展專案」首批4架戰機在今年1月進入漢翔公司，近日已完成翻修，這4架完成升級的F-16V將做為驗證機，預計從2018年起，以每年24架的速度，於2023年以前完成全數144架F-16V戰機升級。而F-16V在換裝AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達及新型電腦後，偵蒐距離比原有F-16A/B型的APG66（V）3雷達高出3成以上，整體戰場偵知能力可提升220％，並同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標等指令。

除了新型雷達，F-16V配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙等裝備，並使用最新的AIM-9X響尾蛇飛彈，在美國今年6月底同意售台AGM-154C遠距遙攻武器JSOW和AGM-88B型高速反輻射飛彈HARM後，也讓F-16V戰機具備遠距遙攻能力，據了解，美方在此次軍購案也提供了和F-22相同的電磁波吸附塗層，讓F-16V提升20％至30％的匿蹤能力。