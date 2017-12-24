獨家》傳獲小英推薦入黨 竹縣前議員周江杰可能選縣長

2017-12-24 20:52

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣綠營大老、前縣長林光華延攬前縣議員周江杰加入民進黨，而且傳出已獲黨主席蔡英文簽名推薦入黨；地方認為，形象清新的周江杰如果代表綠營參選下屆縣長會是一支奇兵，極有可能凝聚年輕選票翻轉藍大綠小的傳統盤勢。

「現階段不便評論！」林光華對消息曝光的反應相當保守，但他認為拉周江杰加入民進黨是「為國舉才」，周江杰年輕有理念，也很努力為家鄉新竹縣付出，他鼓勵這個年輕人到民進黨來「擴大為民服務層面」。

周江杰說，感謝林光華對他的肯定和牽成，他已經申請加入民進黨，這些入黨作業都尊重林光華的安排，之後是否參選哪項公職，也會配合黨部的整體規劃，但他過去提出的居住正義、照顧弱勢、生態保育、環境保護等問政訴求，都會繼續堅持下去。

民進黨將新竹縣列為2018年選舉的艱困選區，縣長提名人選將由黨主席徵召，之前傳出有可能參選的包括行政院發言人徐國勇和民進黨中央黨部客家部主任、前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝方。

民進黨新竹縣黨部主委、縣議員吳傳地說，他知道林光華邀請周江杰入黨且爭取黨主席簽名推薦這件事，對於有理想的年輕人願意加入民進黨一起來打拚，他樂觀其成，也希望各界多多給周江杰鼓勵。

綠黨提名、在新竹縣竹東鎮選區當選本屆縣議員的周江杰，5月間因為縣議會通過調降非自住房屋稅率，他和勞動黨縣議員高偉凱認為背離租稅公平及居住正義，在7月1日一起請辭。

林光華認為，雖然新竹縣過去一向是藍大於綠，但2018年的縣長選舉，民進黨很有機會勝選，目前徐國勇的下鄉的表現頗獲鄉親肯定，他也會多多鼓勵像周江杰這種有理想、有抱負的年輕人來改變翻轉新竹縣惡劣的政治環境。