下令排除陳抗群眾 柯文哲：堵住交通超過忍受範圍

針對反勞基法修法遊行脫序，柯文哲強調陳抗是國民的權利，但不應該阻礙幹道交通。（記者張嘉明攝）

2017-12-24 10:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對今天凌晨北市警大動作排除抗議勞基法修法民眾，並有多名律師也遭警方以不明原因帶走，台北市長柯文哲今天說，陳抗是國民權利，但不能堵住幹線交通，這超過他忍受範圍，因此昨晚間接獲北市警局長報告後隨即下令排除，他更嗆聲「有本事把群眾帶出來就要帶回去」。對於北市警強勢作風挨批威權國家，柯表示今下午會有檢討會議，同時討論與中央的權責劃分問題。

昨天勞工團體發起「我血汗過勞，你功德個屁」，雖然主辦單位稱在6點就解散，但集會民眾不願離去，轉進西門町及北車一帶，造成交通大亂，群眾今天凌晨聚集在台北車站東三門，警方勸離，部分抗議者被拖上警備車，約帶回80名民眾、律師。

柯文哲今天一早出席運動反毒公益園遊會後，談到昨晚間北市警在北車強勢逮捕勞團成員，包含多名律師。柯在受訪時一再重申，陳抗是國民的權利，都尊重，其他部分可以執法從寬，但堵住、癱瘓幹線交通，超過他的忍受範圍，「這不行」，他坦言昨晚間九點多接到北市警局長報告後，隨即要求排除。他也不客氣說，有本事把群眾帶出來，就要有本事把群眾帶回去，不能解散後還在街頭遊竄。

針對警方在執法過程中手法粗暴，疑似有女性成員上衣在拉扯中被脫掉，有律師更在今召開記者會痛批「逮捕律師、威權復辟」、「逮捕律師、警察國家」，柯表示，有各種聲音、各種意見，就把所有問題攤開來討論，面對問題是解決問題的第一步，讓問題法制化、制度化、合理化是目標。

至於過程中，中央有沒有介入、協助，柯直言過去常有權責劃分問題，趁這次就大家坐下來討論，看現場到底怎麼劃分責任，今天下午六點內部會有個初步的檢討會議。

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