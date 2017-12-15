罷昌投票前夕 曾跟他鬧翻的馮光遠呼籲這樣投...

今年初因為與黃國昌（中）鬧翻，宣布退黨的時代力量成員馮光遠在個人臉書上談罷昌，希望民眾能投下反對票，保住黃國昌。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-15 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕馮光遠今年初宣布退出時代力量，並諷刺時力已變質成為「國運昌隆黨」，暗諷黨主席黃國昌收割成果。但他今（15）日針對「罷免黃國昌」提出自己觀點，講明：「如果是因為反對同志平權，或者多元成家，而來罷免黃國昌，我是絕對要站出來反對的。」另外，針對安定力量將他退黨一事定義為「時力悖離民眾的聲音」，是挺下流的行徑。

馮光遠在個人臉書表示，罷免案若通過，將傷害台灣在同志平權運動這項「人權議題」上，多年來堅持不懈所做的努力，另外，罷免案一旦過關，將如同「潘朵拉的盒子」，被打開後就有可能成為反同人士的策略。

另，馮光遠也不滿的表示，安定力量把他退黨的「個人理由」牽涉進來成為「罷免理由之一」，讓他覺得很離譜。

聲明：「我的退黨與否，是我個人的決定裡面的因素也是我個人的事，所以如果說，這個叫做『安定力量』的單位，拿我退出時代力量，當作你們罷免黃國昌的理由之一，說時代力量『悖離民眾的聲音』，我會說，這個藉口，其實挺下流的。」最後籲請新北市12選區的民眾，投下反對罷昌的一票。

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