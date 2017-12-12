公投法修正未納不在籍投票 國民黨團表遺憾

立法院公投法修正案三讀通過，民進黨立委們拿著看板海報一同歡呼。（記者王藝菘攝）

2017-12-12 16:53

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過公投法修正案，打破鳥籠公投，立法院國民黨團發表聲明，對於此次修法明確排除時代力量主張的變更國土、國號等憲法層次公投事項，保障了國家安全與兩岸關係穩定，國民黨團感到欣慰；但國民黨團提出的「不在籍投票」修正動議8條文，遭民進黨技術性杯葛，以人數優勢否決而未能一舉入法，國民黨團則深表不滿與遺憾。

立院國民黨團書記長林為洲表示，黨團將於下會期提出有關不在籍投票的法律案，希望屆時執政黨能夠兌現承諾。

林為洲表示，在拆除了國民黨長期堅持「憲法層次議題不宜入公投」的地雷後，國民黨團對於此次公投法修正，採取「大幅鬆綁、還權於民」的開明主張，不論是降低投票年齡與下修門檻都持正面應對態度，唯對於有擴權嫌疑的「行政院提案權」不予認同，同時堅持18歲投票權應與不在籍投票配套，以提升民眾對公投議題的參與率，遺憾的是，民進黨依然充滿政治算計，為德不卒，蠻橫否決在野黨的提案。

國民黨團指出，針對不在籍投票，民進黨表面上回應精神上支持，卻否決國民黨的修正動議，並提出未來另立相關專法的動議，實質上就是採取拖延戰術；在三讀法案後，國民黨團據此提出附帶決議，要求內政部6個月內提出不在籍投票法律案，民進黨再予反對。國民黨團批評，民進黨含糊其辭、立場模糊，恰正凸顯其「打假球」心態，對於實施不在籍投票顯然毫無誠意與消極。

國民黨團表示，新修正的公投法雖已大幅降低成案門檻，但未配套不在籍投票制度，對於擴大人民參與公共政策或法律案的複決權，立法美意勢必大打折扣。因此，國民黨團計畫於下會期提出不在籍投票相關法律案，也呼籲民進黨信守政治承諾，儘快讓此制度早日付諸實現。