中國動員官媒反擊澳總理 網友譏玻璃心...

澳洲總理滕博爾憂心中國勢力「滲透」政壇，前天以中文嗆中國，「澳大利亞人站起來！」不過，中國不甘示弱，立刻透過多家官方喉舌媒體回批。（取自《環球時報》）

2017-12-11 16:09

〔記者鍾麗華／綜合報導〕澳洲總理滕博爾憂心中國勢力「滲透」政壇，近日宣布澳洲將禁止來自國外的政治獻金，以打擊和防止國外勢力介入國內政治，他前天用中文嗆中國，「澳大利亞人站起來！」不過，中國不甘示弱，立刻透過多家官方喉舌媒體回批。網友譏，「果然是玻璃心」「敢做不敢當，真孬！」也有人認為，「中國的策略就是在各個國家培植勢力，能收買就收買。」

中國官媒《環球時報》今天的社評表示，澳洲媒體不負責任的報導，毒化了中澳2國關係氣氛，要不是之前滕博爾說過重視中澳關係等話，證明其思維正常，不然聽到他用中文背誦「中國人民站起來（了）」和「澳大利亞人民站起來（了）」，且還是因為未被證實的間諜案，「我們會覺得這個人是個瘋子，或者是個表演狂。」

社評寫道，滕博爾地位虛弱，迎合澳洲激進反華輿論，有助於他繼續留在總理寶座上，也有利於黨派爭取議員寶座，也就是說，為了不下台，滕博爾「多髒多累的活兒」都肯幹。

《環時》認為，無論澳洲高官和媒體如何對中國，我們都不覺得這對中國外交有多嚴重，因為澳洲份量只有那一點大，且多變的澳洲高官明天不一定又會說什麼。滕博爾曾被川普摔過電話，但依然點頭哈腰的，對這種人而言，情與理大概都不重要，因為他只敬畏實力。

中國官媒《人民日報》則抨擊最近澳洲媒體多篇指控中國透過政治獻金及派出大量留學生滲入澳洲政界的報導充滿偏見。有關報導不僅對中國政府進行無端指責，而且對在澳中國留學生及華僑華人進行惡意中傷。這種充滿種族歧視色彩的歇斯底里的偏執症，玷污了澳大利亞作為多元文化社會的形象。