「阿扁特赦令」撤不掉？ 柯：以涉公安優先拆實質改變

2017-12-10 12:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前宣布將撤「阿扁特赦令」，解除「既存違建」，然而建管處日前指因受限中央法令限制，該分界線不得再變更。柯文哲上午受訪時對此說，就算沒有撤，改成公共危險優先拆除，還是可以實質改變。

北市1994年12月31日前的違建，因為「阿扁特赦令」只能存查。柯文哲上午出席內湖區湖光教會聖誕活動後受訪，談到「阿扁特赦令」不能撤，是否擬改專案處理？柯表示，那是行政命令，可以用行政命令更改，台北市的違建有10萬戶，要一夕之間拆除大概不可能，不過涉及公共危險，最近頂樓違建火災太麻煩，一定要要優先處理。

他也說，只要不是法律，是行政命令，就用行政命令處理，一直在思考，還是要務實地處理台北市違建問題。至於到底能不能撤，柯認為就算沒有撤，改成公共危險優先拆除，這條還是可以實質改變。

另外，柯文哲近來有意公布議員協調3次以上的違建案。但建管處日前訂出公布辦法，只打算公布被協調的違建地址，建管處日前將相關公布辦法送到市長室討論，因公布「資訊」太少，柯文哲錯愕直言「就這樣子？」當場打回票。

柯文哲今受訪時直言，公布的方式如果很難找到，或是根本找不到，這就是技術性阻擋，因此他要求建管處，公布違建的方式應該要更「user-friendly」（使用者友善）。