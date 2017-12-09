「我不是常講錯話是講實話！」柯P演講金句大集被推爆

台北市長柯文哲說，「從醫生到市長有什麼不同？當醫生很少聽到謊話，當市長很少聽到真話」。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-09 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名大學生在社群網站分享台北市長柯文哲的演講，引起不少網友回響！

柯文哲近日勤跑大學校園演講，他昨晚前往中國文化大學演講，一名網友在社群網站《DCRAD》追星版PO出「柯文哲來演講啦❤共勉之！」一文，他表示，今年學校的畢業演講請到柯文哲，「沒課、體感10度以下也要來！」他也直呼柯P很可愛，「完全人生導師啊啊啊！！真的是收獲良多。」

網友分享柯P在演講中的金句，包括「我不是常常講錯話，我是講實話」、「人生只是一個過程，沒有目的。因為最後都會死掉」、「人生是什麼？追求這個問題的答案，就是這個問題的答案」、「不要羨慕別人成功，往往你付不起那個代價」、「當你決心要做一件事的時候，要把失敗的念頭放掉」、「台灣是一個海洋國家，海洋國家的性格，就是冒險犯難」等。

此外，除了「人生雞湯」的金句，柯P給也了不少「毒雞湯」，網友與大家分享柯P說的，「從醫生到市長有什麼不同？當醫生很少聽到謊話，當市長很少聽到真話」、「人生的結局其實只有兩種：插管 vs.沒插管」、「人生中的榮華富貴，不過就是一坨大便」、「司法是公平的？如果是公平的，我就不會當市長」、「監獄是關有罪的人？才怪，監獄是關沒有錢的人」、「以後選對象：不要選喜歡的點多的，要選不喜歡的點少的。因為喜歡的常常會變，但通常不喜歡的不太會變」。

其他網友見狀後也說，「他的人生雞湯跟毒雞湯都好有道理」、「最喜歡監獄那句」、「講的都好中肯 好多句都好喜歡」、「我也喜歡選對象那句XD，柯p竟然變明星啦哈哈哈」。