誇電機系助益大 柯P：醫學系對台產業沒貢獻又血汗

台北市長柯文哲今出席「台灣醫療科技展」，柯於致詞時表示，相比電機系，醫學系似乎「對台灣產業沒什麼貢獻」。（記者方賓照攝）

2017-12-07 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今出席「台灣醫療科技展」，柯於致詞時表示，相比電機系，醫學系「好像對台灣產業沒什麼貢獻」，還淪落至超時工作。

綜合媒體報導，柯文哲指出，在聯考時代，電機系、醫學系分別身為甲、丙組第一志願，人才都是最優秀的，但「電機系對台灣的產業幫忙很大、貢獻很多」，全球約有1/3的筆電為台灣製造，在股市ICT占比達5成。

報導指出，柯文哲提到，可是很奇怪，醫學系這邊似乎對產業「沒什麼貢獻」，就像他常開玩笑，稱讀醫科讓聰明人變笨、笨者更笨，甚至還得「血汗超時工作」。另外，近日勞基法修法爭論不休，柯文哲也在與會期間，以自身過往經驗，凸顯勞工工時長的問題，並於總統蔡英文面前直言，醫師累，又帶衰護理人員，「變成很勞累的產業」。

不過，柯文哲也說，台灣醫療產業的強項，雖非發明新藥、新儀器與新技術，但卻能有效整合既有技術，提供解決方案。柯還說，若要比較基礎醫療，台灣並非世界大國對手，但在臨床醫療手術成功率方面，台灣並不會輸給人家。

柯文哲建議，台灣有人才、資本與技術，未來如何讓台灣的強項，即臨床醫療拉動國內生技醫療發展，值得好好去思考。柯呼籲，醫療發展須兼顧「在地化」、「國際化」與「產業化」，並稱醫療不該淪為血汗事業，期盼將來有天輸出的不是ICT，而是醫療產業。