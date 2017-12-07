土銀慶陽聯貸懲處名單 黃國昌批：看到快休克

時代力量立委黃國昌（左）今於立法院財委會質詢國庫署副署長顏春蘭（左）。（翻攝立法院視訊隨選系統）

2017-12-07 11:12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕時代力量立委黃國昌今於立法院財委會質詢時批評慶陽海科館聯貸案，土銀只針對貸後管理檢討，未針對當初決策放貸流程，懲處同樣也是，只罰基層不動高層，「看到懲處名單快休克」。對此，財政部長許虞哲回應，相信土銀會進一步檢討、懲處，財部也會去了解，掌握情形。

黃國昌今點名土銀董事長凌忠嫄，本週一於財委會備詢時表示，土銀已對慶陽聯貸案整體環節的缺失，祭出人事懲處；但攤開懲處名單，除分行經理記過，授信副理、襄理、經辦人員、覆核人員等基層人員記申誡外，高層沒有任何處分，質疑凌董事長說謊，根本只針對貸後管理做檢討。

國庫署長阮清華表示，該份懲處名單確實只針對貸後管理，還沒有放貸部分。許虞哲則回應，相信土銀還會進一步處理，對高層的責任可以檢討，也會去了解董事長當初說法。

另一方面，黃國昌今也當場向國庫署副署長顏春蘭表示，「你是我目前為止，在慶富、慶陽聯貸案中，心裡有一點敬意的公股代表，」主因在於，去年2月4日土銀針對慶富聯貸案召開常董會，及前年9月18日前行政院秘書長簡太郎爲慶富聯貸案召開會議時，都勇於表達個人疑慮，曾質疑「參貸的都是公股行庫，沒有民營行庫，有沒有政治考量存在。」

黃國昌詢問顏春蘭，為何會提出這樣的疑慮，是否有掌握其他訊息，以及土銀去年2月5日決定加入聯貸前一天召開常董會，是不是也是最後在等妳（指顏）表達意見。

對此，顏春蘭回應，「不知道（有沒有政治考量）所以才會問，」在土銀常董會上，本來確實存有疑慮，如在輸出許可等方面，但授信單位也一一提出解釋，來化解疑慮。至於在聯貸前一天才開常董會，她回應，其實是因為當時接近春節，本來週五要召開的常董會，才提早一天到2月4日召開，自己被通知了就去開會。

不過，黃國昌聽完回應後認為，如果去年2月4日土銀沒有提早開常董會，決策是否參與慶富聯貸，按時程土銀就來不及加入參貸，質疑土銀提早開會動機。