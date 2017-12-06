「人都在立法院」安定力量秀出罷昌理由 網友傻眼

時代力量黨立委黃國昌。（記者黃耀徵攝）

2017-12-06 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員黃國昌罷免案將於16日投票，《安定力量罷免黃國昌》專頁上於上週日（3日）發布一篇文章，指控黃國昌人都在立法院、不在選區。結果遭到超多網友吐槽：「立委不在立法院是要去哪啦！」

臉書《安定力量罷免黃國昌》日前在發文表示：「到最後關頭，自己人都說話了！時代力量新北黨部承認：黃國昌把大部分時間都放在立法院！鄉親阿，黃國昌真的人都不在選區，連他們自己人都承認了，那次回來淋雨真的是作秀，送脖圍也是作感覺而已啦！攏在立法院搏鎂光燈！選前人民假頭家，選後百姓真奴才！他還想再贏一次？鄉親阿，你願意嗎？」

此番邏輯不通的言論引來《不禮貌鄉民團》嘲諷發文：「黃國昌身為立法委員竟然整天跑立法院，簡直不可原諒！！整天只會跑立法院的立委，難道不該罷免嗎吼吼吼！！」

不少網友也紛紛留言：「這邏輯跟某個大企業的一位外派國外的員工被開除了，開除的理由是因為大部分時間這位員工都沒在台灣辦公室內...同理可證，全台灣外交官都應該彈劾，因為絕大部分時間都不在國內啊！！XDDDDD」、「到底智商要多低才能跟他們一起在同一個同溫層啊？」、「真的快笑死了，怎麼不說蔡英文整天都亂跑不在總統府坐鎮」、「大致翻了一下那裡的留言。心得是，可以無視一個腦殘，但不能輕忽好幾萬個腦殘......」、「真的不要小看一群白癡的威力」。