齊柏林過世半年… 礦業法修法六大重點包括這些

2017-12-06 21:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕紀錄片《看見台灣》導演齊柏林過世半年，網路上連署要求撤銷亞泥展延案突破十多萬人，行政院院會明天（7日）將通過《礦業法》修正草案，據轉述，行政院副秘書長何佩珊今天在民進黨中常會報告，環保團體對礦業法修法有非常強烈的意見，未來修法有六大重點，包括管制總開採量；強化環保機制，要求礦場補辦環評；回饋機制及刪除霸王條款等等。

據轉述，何佩珊提到，環保團體對礦業法修法有非常強烈的意見，未來修法有六大重點，包括未來將會管制總開採量；強化環保機制，分期補辦環評；落實「原住民基本法」第21條規定，取得原住民族或部落同意或參與；開放資訊參與；回饋機制及刪除霸王條款。

其中，補辦環評方面，何佩珊提到，未來核定的礦業用地，若面積大於2公頃，且未曾環評，年產量又在5萬公噸以上，包括亞泥、潤泰、台塑等大礦，必須適用環評法第5條，應通過環評大會；至於小於5萬公噸的礦場，則適用環評法第28條，也就是進行環境調查，在環評期間可以不停工，允許一面做環評，一面繼續開採，但若環評沒有通過，就會廢止礦業用地。

據轉述，民進黨團總召柯建銘也在中常會報告，促轉會的委員名單，建議行政院要提早送過來，不管能不能在這會期處理，但這代表一種誠意。何佩珊也回應，會交給一位政委負責，盡快提出。

至於日前已經初步協商，保留8條條文的公投法修正草案，柯建銘在中常會報告時表示，週五公投法在立法院處理，希望可以完成三讀。