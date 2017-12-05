獨家》空污管制與供電難題 賴揆提前跨部會整合

2017-12-05 21:44

〔記者李欣芳／台北報導〕中南部等空污問題嚴重，行政院長賴清德盼加速推動修法解決，但面臨台電的穩定供電是否排除空污法限制的重大爭議難題，他今天（5日）傍晚5點召開跨部會會議提前進行整合，據透露，經濟部與環保署就台電燃煤排放等排放標準，是否排除空污法的限制，見解不同。

不過，與會人士透露說，台電的污染排放不可能不受限制。

據悉，賴揆會中裁示，請環保署就將向行政院院會提報的「空氣污染防制法修正草案」再與政務委員協調，看如何在修法文字上做更好的設計。

行政院官員會後對賴揆這項會議三緘其口，僅表示賴院長週4（7日）就會與民進黨立委便當會溝通「空氣污染防制法修正草案」，當天會後就會對外公布。

趕在週4與立委便當會之前，賴揆則提前召集跨部會會商，提前進行整合。

鑑於中南部空污嚴重，台灣健康空氣行動聯盟已宣布，17日將與南部反空污大聯盟 串聯，在台中、高雄二地同步舉辦「1217反空污抗暖化大遊行」。

賴揆為回應民意要求，決定儘快提出行政院版的「空氣污染防制法修正草案」，他傍晚召集環保署長李應元、副署長詹順貴、經濟部次長龔明鑫等官員，聽取環保署的修法簡報，並就爭議議題進行會商。

據悉，經濟部在會中仍堅持，為求穩定供電，台電等固定污染源的排放標準及燃料成分，若經過申請核可，應不受空污法的限制，因為對台灣而言，穩定供電還是很重要，不要因為空污法的管制，搞到缺電，甚至最後發不了電。

不過，詹順貴日前已強調空污法的修法目的是保護環境，呼籲經濟部不要讓該法變成「空氣污染防制『放水法』」，但由於經濟部與環保署看法不同，事涉敏感，詹順貴晚間被詢及與賴揆開會一事，則堅持不透露內容，僅說去問行政院。