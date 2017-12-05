北市賴神批中央賴神 柯：她本來就是勞團的朋友

2017-12-05 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕立法院社環、經濟委員會昨聯席審查「勞動基準法修正草案」，民進黨團昨天晚間10點，透過人數優勢表決，初審通過勞基法修正草案，將全案保留送院會協商。台北市勞動局長賴香伶隨即在臉書發文，痛批勞基法修正草案草草送出委員會，決策思慮不周、未廣納民意，修法倉促輕忽，今早也召開記者會，再度針對修法提出兩點質疑，包含第一：第34條輪班間隔從11小時可下修到8小時，第36條以彈性放寬7休1。

台北市長柯文哲上午出席社會局活動後接受媒體聯訪，被問及對賴發言的看法。柯表示，市府發言人劉奕霆有轉貼賴的臉書發文，所以昨天就知道。至於是否認同賴香伶看法？柯說，賴本就是勞工運動出身，又是勞動局長，也是從那個角度發言，因此尊重賴的發言。

話鋒一轉，柯表示自己身為地方首長，最大訴求就是制訂出來的法律要能執行，不要從制定到今天都沒有實行過，「只是製造我們（指地方行政首長）的困擾」，所以最後訂出來要能執行才可以。

談到昨初審通過程序，遭外界抨擊倉促、草率，柯對此說，接下來還有一個月的冷靜期，再進入政黨協商，不行還要表決，這一個月中讓社會討論，應該還可以modify（修正）。

媒體追問，是否支持自己局長發揮專業監督中央？柯尷尬笑說不敢說監督中央啦，最近也在看我們（北市府）的民調，人家常覺得台北市好像政策不一致，其實只是在討論階段，比較鼓勵每個人發表自己意見，最後寫成文字還是滿一致的。

媒體質疑是不是一個扮白臉、一個扮黑臉？柯秒回「這就是我最怕人家覺得我們這樣，不會啦不會啦！」

有媒體問，柯認為賴香伶的專業度，跟中央相比如何？柯重申，賴是勞工運動出身，有她的立場，而且她是台北市勞工問題主管單位，一定有她的想法跟經驗。

談到賴香玲提出的質疑，包括休息時間下降三小時、放寬七修一等？柯坦言今早市長室會議也有討論到，因為局處首長中，包含他自己、市長室主任蔡壁如、研考會王崇禮都是醫護人員出身，但醫院就是八小時一班，如果要十一小時，就不可能小夜接白班，一定要跳一格，「我是沒有意見啦，就看他們...是比較辛苦啦...」

被問到「挺政院賴神還是北市賴神？」、「這次修法，網友認為民進黨墮落的比國民黨還快？」等問題時，柯不斷苦笑說「還好啦」、「不要再害我了！」

針對賴香伶稱可能請假參加年底的勞團抗議，柯最後說，不要說支持，但她真的要請假也沒有理由不准假，並指賴本來就是勞團的朋友，不過當媒體進一步問「那你是勞團朋友嗎？」他沒有回應、快步走遠。