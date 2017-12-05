勞基法修法》被爆賴揆自行加碼 小英總統出手踩煞車

《勞基法》修法初審過關，部分民眾徹夜在凱道上抗爭。（記者林正堃攝）

2017-12-05 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修法，在輪班間隔時數上，引發爭議，不過，據網媒報導，送到立法院的行政院版包括鬆綁「七休一」和「輪班間隔不得低於11小時改為可縮為8小時」，都是賴揆自行加碼的版本，其實小英總統只要小修到工時帳戶制何欣純版本，在立法院初審時，甚至引爆了勞團連夜抗爭。

《上報》報導，賴揆還表態「遵照總統的指示推動修法」，讓小英總統背了「黑鍋」；不過，小英總統還是在修法版本送立法院之前，於11月30日找賴揆「緊急溝通」之後，輕踩住賴揆腳步，在賴揆版的條文中增加2道關卡把關，不過，仍止不住勞團的強烈抗爭。

報導指出，蔡總統支持的修法版本是屬新系立委何欣純版，「加班時數實質計算」、「單月加班時數從46小時延長到54小時」的工時帳戶制和「休遞延到年修完或可領取工資」等調整方案，但是，賴揆在與工商團體會談後，「加碼了鬆綁『七休一』和『輪班間隔不得低於11小時改為可縮為8小時』」，而加碼的部分，自家綠委都不支持，更引發勞團和年輕學子反彈。

而勞動部長林美珠更早在10月底就提出反映，指「勞團和工會不會接受鬆綁七休一和縮短輪休間隔兩條文修正案，但政院高層仍堅持將相關修正案送立法院」。