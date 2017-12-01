賴清德下鄉座談 傅崐萁爭取372億建設經費

2017-12-01 23:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院長賴清德今天偕同各部會首長到花蓮舉行「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，花蓮縣長傅崐萁率13鄉鎮市長出席，一口氣丟出總經費合計372億元的建設經費需求，例如香榭大道3億多元的黑白石、193縣道拓寬等經費，都希望中央能全額補助。賴清德回應說，今天是要和地方合作，共同解決問題，針對各項提案，要求各部會一個月內提出因應方案回覆。

傅崐萁說，行政院長賴清德就職短短幾月，全省走透透，傾聽地方基聲音，花蓮已逐漸翻轉，但有更多長遠需求急需中央支持，交通是花東人民永遠的痛，蘇花改第一期蘇澳到東澳即將通車，但蘇花改第二期延續計畫，東澳至南澳、和中至和仁、崇德大清水路段，希望在賴院長任內盡速核定縣府提出的二期延續計畫，讓花東人民有一條完整安全回家的路。

蘇花改目前分成3個階段正在做，針對縣府提出延續計畫，賴清德說：「當初為什麼不一起做？可能因為生態、路況等總總問題，若當初就分成二階段，今天就沒有這個問題，如果當初就通過二階段的工程，一階段就先做目前的三段，做完之後再做第二階段，為什麼當初只核定目前的路段？也沒有第二階段。」他說，不管是那黨執政，包含之前的馬總統，還是更早的陳總統，都不會在經費上跟花蓮鄉親計較。

賴清德說，對於花蓮鄉親要求一條安全的路，不管那一黨執政都責無旁貸，責任都是一樣的，傅縣長提到未來新、舊台9線匯集，可能交通狀況會出問題，這是交通的因素，這個就需要交通專業來研究，賀陳部長是專家學者，講的是學者型的回答，大家可能聽了不滿意，但交通因素，有些事情就必須回去進一步討論、研究。

賴清德說，這次座談主要就是縮短中央地方的距離，提高執行力，「執行力是王道」，這社會上每一個問題都存在已久，也不缺解決的方案，端看執行力如何而已，所以今天透過各部會首長跟大家報告，行政院的作法、目前的工作進度，經過這趟之後，可以讓大家了解長照2.0、花東基金的運用，行政院在協助大家的時候，可以看到更高的執行力。

縣府提出13項提案總經費合計351億元，包含蘇花改延續計畫、大花蓮都會區鐵路高架工程計畫（花蓮火車站至干城火車站）、浪漫台九線客家生活廊道計畫、縣193線南海四街至花蓮大橋路段拓寬、吉安一號公路銜接台9線道路工程、花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程、新建圖書總館、生命文化園區設置案、空中纜車等建設案；各鄉鎮市則提出鄉道瑞港公路整修、吉安鄉公所重建等合計21億元的建設計畫。

  • 行政院長賴清德（左一）今天偕同各部會首長到花蓮舉行中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會。（記者王錦義攝）

    行政院長賴清德（左一）今天偕同各部會首長到花蓮舉行中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會。（記者王錦義攝）

  • 行政院長賴清德（右一）今天到花蓮舉行中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會，縣長傅崐萁（左一）爭取高達372億元的建設經費。（記者王錦義攝）

    行政院長賴清德（右一）今天到花蓮舉行中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會，縣長傅崐萁（左一）爭取高達372億元的建設經費。（記者王錦義攝）

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