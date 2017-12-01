賴清德下鄉座談 傅崐萁爭取372億建設經費

2017-12-01 23:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院長賴清德今天偕同各部會首長到花蓮舉行「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，花蓮縣長傅崐萁率13鄉鎮市長出席，一口氣丟出總經費合計372億元的建設經費需求，例如香榭大道3億多元的黑白石、193縣道拓寬等經費，都希望中央能全額補助。賴清德回應說，今天是要和地方合作，共同解決問題，針對各項提案，要求各部會一個月內提出因應方案回覆。

傅崐萁說，行政院長賴清德就職短短幾月，全省走透透，傾聽地方基聲音，花蓮已逐漸翻轉，但有更多長遠需求急需中央支持，交通是花東人民永遠的痛，蘇花改第一期蘇澳到東澳即將通車，但蘇花改第二期延續計畫，東澳至南澳、和中至和仁、崇德大清水路段，希望在賴院長任內盡速核定縣府提出的二期延續計畫，讓花東人民有一條完整安全回家的路。

蘇花改目前分成3個階段正在做，針對縣府提出延續計畫，賴清德說：「當初為什麼不一起做？可能因為生態、路況等總總問題，若當初就分成二階段，今天就沒有這個問題，如果當初就通過二階段的工程，一階段就先做目前的三段，做完之後再做第二階段，為什麼當初只核定目前的路段？也沒有第二階段。」他說，不管是那黨執政，包含之前的馬總統，還是更早的陳總統，都不會在經費上跟花蓮鄉親計較。

賴清德說，對於花蓮鄉親要求一條安全的路，不管那一黨執政都責無旁貸，責任都是一樣的，傅縣長提到未來新、舊台9線匯集，可能交通狀況會出問題，這是交通的因素，這個就需要交通專業來研究，賀陳部長是專家學者，講的是學者型的回答，大家可能聽了不滿意，但交通因素，有些事情就必須回去進一步討論、研究。

賴清德說，這次座談主要就是縮短中央地方的距離，提高執行力，「執行力是王道」，這社會上每一個問題都存在已久，也不缺解決的方案，端看執行力如何而已，所以今天透過各部會首長跟大家報告，行政院的作法、目前的工作進度，經過這趟之後，可以讓大家了解長照2.0、花東基金的運用，行政院在協助大家的時候，可以看到更高的執行力。

縣府提出13項提案總經費合計351億元，包含蘇花改延續計畫、大花蓮都會區鐵路高架工程計畫（花蓮火車站至干城火車站）、浪漫台九線客家生活廊道計畫、縣193線南海四街至花蓮大橋路段拓寬、吉安一號公路銜接台9線道路工程、花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程、新建圖書總館、生命文化園區設置案、空中纜車等建設案；各鄉鎮市則提出鄉道瑞港公路整修、吉安鄉公所重建等合計21億元的建設計畫。