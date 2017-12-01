參考日本「地方創生」 賴揆盼解決人口等3問題

行政院院長賴清德今日表示，盼中央與地方協力，透過國發會提出的「設計翻轉 地方創生」計畫，一併解決人口、文化保留與產業發展問題。（記者廖振輝攝）

2017-12-01 16:34

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院院長賴清德今日表示，台灣人口老化與外流問題，因發展長期重北輕南，衝擊遠甚於日本，盼中央與地方協力，透過國發會提出的「設計翻轉 地方創生」計畫，一併解決人口、文化保留與產業發展問題。

賴清德今日出席國發會在松山文創園區舉辦「設計翻轉 地方創生」成果展時指出，台灣遭受3股力量夾擊，人口外流情況遠比日本嚴峻，這3股力量分別是台灣發展長期重北輕南，區域發展相當不平衡，又面臨全球化都市集中趨勢，加上長期少子化引發的人口危機，要解決這個問題一定要大家一起共同努力才行。

賴清德指出，地方創生要借重專家設計，讓地方產業加值是一個發展方向，他也建議社會企業與地方創生能結合，他說，行政院對這個政策支持不遺餘力，除了國發會的「設計翻轉 地方創生」計畫外，前瞻基礎建設以及各部會都編列有相關預算補助地方發展，包括經濟部補助地方政府發展在地產業園區，文化部協助地方發展文創園區等，還有原民、客家部落等，都可以多多利用申請。

國發會主委陳美伶則指出，日本安倍政府2014年提出的「地方創生」政策，透過在地創新、創業與創生，吸引年輕人返鄉，不要都集中在都市發展，這個計畫其實與人口政策、國家未來發展都息息相關。

國發會提出的「設計翻轉 地方創生」計畫雖然參考日本，但也加入自己的元素，深入地方，從人開始找出在地獨特DNA，「唯有地方有活力，台灣才會有生機」，透過此計畫發展在地產業，讓地方經濟活絡，以經濟力帶動人口成長。

她也期待「設計翻轉 地方創生」只是開始不是結束，未來在推動人口政策時，貫徹院長信念，不要只考慮福利與補貼，重點是把產業經濟力帶動起來，讓年輕人看到未來。

國發會在2016年委託中華工業設計協會辦理推動「設計翻轉地方」示範計畫，選定東港與金門作為本島嶼、離島示範操作基地，今年3月成果展時引發相當大迴響，國發會進一步將這兩個成功範例彙整制定屋一套作業指引（SOP）並補助18縣市推動「設計翻轉 地方創生」計畫，也已經初步成果，國發會指出，當中有7案相對成熟將可進入實作階段，國發會將持續補助，同時開始進行第二期計畫，補助對象將擴大到更多偏鄉。