中市發放「花博卡」 議員憂心個資外洩

2017-11-30 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府明年舉辦世界花博，交通局將發放300萬張花博卡。議會今天審查預算時，議員擔心市民個資外洩，要求改弦易轍發放花博消費券。交通局長王義川表示，花博卡的個資保護將會通過國際認證，不用擔心個資外洩問題。

綠營議員陳淑華說，市民為了申請一張花博卡，卻要將個資告訴廠商，最後只換來一次免費的花博入場，顯然不宜，建議先發行市民卡，再納入花博免費券即可；綠營議員張芬郁也認為，若民眾申請花博卡意願低，也違反市府美意，倒不如簡單回歸「市民卡」就好。

張芬郁強調，卡片封面可以花博元素設計，成為花博紀念卡，如此一來無論使用多久皆有不錯的廣告效果，且市民卡結合台中政策福利，回饋效益應會較花博卡高。

藍營議員劉士州表示，並非所有市民都願意去申請，萬一只發行了數萬張，那其餘的花博卡恐將浪費，建議改印製花博消費券，發放給所有市民，不但經費可大幅節省，同時也不會有個資外洩的疑慮。

王義川解釋，花博卡一定是要獲得市民同意書之後，市府才開始製卡核發，如收集50萬份同意書、印製50萬張，收集100萬份同意書、印製100萬張，其餘尚未印製的卡片將留著備用，供新生兒或未來的台中市民申請。

王義川強調，花博卡以設籍台中市民為主，對個資保護措施將會通過國際認證，民眾不用擔心個資外洩問題，花博卡也未寫入民眾電話，不會延伸電話詐騙問題。市民如有個資外洩疑慮，建議可暫不申請。