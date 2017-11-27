澎湖青年陣線組參選團隊 宣布投入明年五合一選舉

科技業大老許明仁，傳出有意參選澎湖縣長，允諾贊助澎湖青年陣線經費。（記者劉禹慶攝）

2017-11-27 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕明年澎湖五合一選舉尚未起跑！澎湖青年陣線今日率先宣布組成參選團隊，召集人冼義哲投入澎湖縣議員馬公選區、組織部主任鍾添涵參選第一選區、執行長王南昕參選第二選區、副執行長招有倫參選第三選區。

澎湖青年陣線參選說明會，邀請澎湖縣議員陳振中、李登輝民主協會總會策略執行長劉敬文、澎湖縣長擬參選人許明仁、前澎湖縣議員參選人薛博遠、共生藻協會前理事長陳盡川、台中市工學里長及台中市議員擬參選人羅廷瑋等人到場，陳盡川率先捐助2萬元，許明仁則允諾全力協助經費。

召集人冼義哲以《終結三失，打造人民的縣議會》為題發表參選聲明，指出長年累積的不當施政導致「縣府的失控、議會的失能與人民的失望」，過去澎湖縣的政局始終是少數人在輪位置，問題盤根錯節而今民心思變；執行長王南昕發表參選聲明時，以〈用心、創新，就是王南昕！〉為題。

副執行長招有倫強調「馬公，應該成為一座驕傲的城市，應該成為一個成功的故事」；組織部主任鍾添涵則提出「落實勞權、銀髮社交、在地教育、文藝復興」四大政策支柱，打造馬公市成為人民可以「安心生活」的城市；另外青年陣線也在積極尋找第四選區候選人，呼籲選民投票選出一個團隊。