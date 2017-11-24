獨家》陸委會證實 李明哲案下週二宣判

2017-11-24 19:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕陸委會證實，我國非政府組織工作者李明哲在遭中國拘禁超過半年後，將於11月28日上午9:15分宣判。陸委會發言人邱垂正受訪時表示，家屬稍早接到中國指派的委任律師電話，通知李明哲宣判時間，同時邀請家屬出席，陸委會會做好相關準備，協助家屬前往。

李凈瑜友人、關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏受訪時強調，李凈瑜稍早接到中國委任律師電話通知，她「非常想去」，楊憲宏認為此時「最重要的是讓家屬前往」，盼陸委會協助。

陸委會稍晚將發布新聞稿說明。