監督辦學績效不佳學校 賴揆拍板「私校轉型及退場條例」

2017-11-23 11:24

〔記者李欣芳／台北報導〕少子化造成許多大學退場，行政院長賴清德今天上午主持行政院院會，通過「私立大專院校轉型及退場條例草案」，政府將設置基金作為私校轉型及退場用途。

教育部表示，為即時協助保障學生就學權益，藉由大專校院轉型及退場基金的設置，補助學生就學、轉學或教學相關費用，並非補助學校法人；另得以融資方式，解決學校無法立即籌措資金之困境，並妥處教職員工轉職及離退等相關事項，期能導引私校更穩健發展，以維護學生及教職員工權益。

行政院曾在10月5日討論此案，但因當時教育部的草案中未清楚說明補助與融資適用哪些範圍，科技部長陳良基等人表達疑慮，行政院長賴清德當天裁示此案退回暫不予通過，教育部如今再度提報行政院院會，今天正式通過。

根據這項草案，將強化監督辦學績效不佳之學校，例如列為專案輔導學校、設校基金及不動產交付信託、公告財務資訊、加派公益董事及監察人等。另為活化及再利用現有學校資源，鼓勵私立大專校院透過改制、設立其他教育階段學校、改辦其他教育、文化或社會福利事業等，配合學校特色之條件，調整經營模式，朝多元面向發展。

為避免學校法人藉由轉型或退場，將原有校產挪用或變賣，圖利少數私人或團體，草案中訂定較現行私立學校法更為嚴謹之規範，賦予改辦後主管機關要求改辦後法人信託財產的法源依據，強化原有校產的監督機制。