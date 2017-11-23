站神又來了！徐永明再占發言台 鬼打牆與林靜儀對槓中

時力立委徐永明在上午9時58分程序發言，截至上午10時40分為止，仍未下台。（圖擷取自國會直播）

2017-11-23 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕立法院社環、經濟委員會今天聯審「勞基法修正草案」，時代力量黨團總召徐永明日前以「復議期」未過為由，1人「站著」杯葛超過11個小時，今天則以要求更換到較大的會議室，持續霸占發言台，並與擔任主席的召委林靜儀對槓中。

立法院社環、經濟委員會今天聯審「勞基法修正草案」，由於民進黨及國民國黨皆發布甲級動員，朝野立委擠爆會議室，徐永明在本來只有2分鐘的程序發言中，要求換到更大的會議室開會。

林靜儀則裁示，沒有空間不足需求，不需要換地點。不過徐永明仍持續「鬼打牆」要求換空間，並表達抗議；他也表示，日前他被其他立委強力排除，而非請「合法」警察，呼籲主席要表達態度，不能用立委強力排除，「我的人身自由，可以保證嗎？」

林靜儀強調，她並沒有要求其他立委把他架走，「請你不要指控我教唆行為，我保留法律追訴權」，並向徐表示，「你的程序發言我已經裁示完畢，請尊重主席發言，請回坐」，並呼籲徐勿干擾其他立委發言。

徐永明在上午9時58分程序發言，截至上午10時40分為止，仍未下台，持續霸占主席台當中，林靜儀則不斷呼籲，「請尊重本委員會規則、主席」，不要干擾會議，而台下也有不少立委要求徐下台，10時42分林靜儀裁示，請立委陳瑩到另個發言台發言2分鐘，隨後林宣布休息，要徐好好反省別占發言台。