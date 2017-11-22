勞基法公聽會 資方代表：加班可能是因為勞工能力不夠

立法院勞基法公聽會，資方代表：加班可能是因為勞工能力不夠。圖為勞方抗議，指惡修法。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-22 11:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今舉行勞基法修法公聽會，由各黨團邀請學者、勞團、資方與會。出席公聽會的資方代表指出，台灣幾乎沒有過勞死，如果有，也是本來自己生病；友秀實業公司總經理王得源則說，勞動部非常勤奮，「兩三天就來巡視」，沒有出現像勞團說的怠惰情況；王得源還說，加班不一定是老闆接到訂單，勞工能力不夠也是問題。

行政院日前公布「勞基法」修法草案，除廢除休息日工時、加班費「做1給4」外，也新增經工會或勞資會議同意後，鬆綁每月加班上限、輪班間隔與「7休1」。

出席公聽會的資方代表、友秀實業公司總經理王得源表示，公司需要加班不一定是因為老闆接到訂單、工作量增加，也可能是勞工能力問題，「勞工把東西做壞，老闆還要付材料費請勞工來加班」；王得源說，立法院修法不該限制人民工作，「為什麼人家要工作還不讓人家做」，他認為修法應該要讓勞工脫貧，而非讓勞工進入新貧。

彰化縣活力旺企業協會榮譽理事長蕭明仁也說，現在社會氛圍都把老闆妖魔化，沒有老闆趕出來說話，「老闆真要勞工做到死嗎？做到死對老闆有什麼好處？」蕭明仁說，台灣哪裡有勞工有過勞死？幾乎沒有，如果有的，本來就是自己生病。

與會的勞工代表林裕能表示，每個人需求不同，但勞基法卻把一個規定套在所有人身上，讓他想多賺點錢都不行；林裕能說，他所處的製造業是「不需要休息的」，一天上班12小時也不會累，勞基法不該把規定套在所有人身上。

立法院社會福利及衛生環境委員會周一經超過12小時的馬拉松式詢答後，今召開公聽會，預計明日進入逐條審查。