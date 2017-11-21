張家銨表態參選中市議員 競選看板陸續掛上

林佳龍子弟兵張家銨表態參選台中市烏日、大肚、龍井市議員選舉，競選看板陸續掛上（記者蘇金鳳攝）

2017-11-21 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離明年市議員選舉近一年，不少有意參選的新一輩的年輕人陸續表態，有意參選中市烏日、大肚、龍井下一屆市議員張家銨今天表示確定要參選，要爭取民進黨提名，而且她的競選看板已陸續在選區掛上，尤其在烏日高鐵站與市長林佳龍合照的大幅看板最引人矚目。

今年35歲，被視為市長林佳龍子弟兵、市議員劉淑蘭的辦公室執行長張家銨已表態要投入明年市議員的選舉，她於市長林佳龍當年選上立委時，2012年擔任林佳龍服務處的助理，當時因為要進行選民服務，處理了很多弱勢家庭的陳情案，讓她關注到社會福利的問題。

張家銨表示，有一次，她接獲民眾打電話通報，指服務處附近有一個老伯騎車自摔受傷，她到現場了解，送老伯到家，發現老伯有一個肢障的兒子，家人全靠老伯收資源回收為生。

但因為老伯身體功能退化，不能再從事資源回收，經過她的連繫，將老伯安置到機構，但1個月後，老伯被安置的前一天，竟然往生了，張家銨接獲消息痛哭失聲，體會的弱勢家庭無奈。

張家銨於一年前接下台中市關懷婦女保護協會理事長，她因為在協會服務時，不但發現台灣仍有很多未被發現的弱勢家庭，而服務弱勢家庭社工因現有社福制度限制，不但薪水低、工作辛苦，也相當危險，必須有人為其發聲。而張家銨將把協會的會址改在烏日地區，她認為市區有相當多的社團在為弱勢家庭服務，而大烏龍地區卻很少有公益社團，她要讓協會成為烏日地區的協會，來服務大烏龍地區的弱勢家庭。

另外，她原本住在市區，因為房東要將房間改讓自己的母親住，她不得不搬家，由於市區很貴，便選擇住在烏日。

在住烏日後，才發現城鄉差距的嚴重，她很希望自己一旦擔任市議員後，讓爭取大烏龍地區更多的建設及福利，為大烏龍地區注力更多的活力，尤其是大肚及龍井地區。