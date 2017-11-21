網傳宋楚瑜台商晚會沒人理 謝金河還原現場打臉造謠！

宋楚瑜和女兒宋鎮邁在越南台商晚宴上逐桌敬酒。（圖擷取自謝金河臉書）

2017-11-21 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）日前已經圓滿落幕，我國APEC特使宋楚瑜回台後卻不斷受到網路謠言抹黑，這次又有傳聞指宋楚瑜在台商晚宴上獨食「丟臉到越南」，隨行的財信傳媒董事長謝金河再度PO文闢謠，要散布謠言的人摸摸自己的良心，「不要只看圖亂說故事！」

謝金河指出，網路上有人引用他所拍攝宋楚瑜宴請台商晚宴尾聲吃河粉的照片，指宋楚瑜一人獨食、一個人吃一桌，極盡嘲諷之能事，他只好將事情原委再說一次。

謝金河表示，當晚宋楚瑜因臨時行程延誤，本來7時宴請台商的晚宴，因為中外記者會開到8時40分，晚宴幾乎從9時才開始，但在場台商苦等2個小時，大家情緒都很亢奮，晚宴致詞沒有多久，宋楚瑜和女兒宋鎮邁逐桌敬酒，很多台商高喊口號，大家都起來敬酒聊天，宋楚瑜逐桌敬酒後，趕緊利用空檔吃河粉，此時宴會已近尾聲，坐在主桌的人都被台商請去拍照。

謝金河說，這只是角度的問題，從左前方照過去，正好宋楚瑜左右鄰居都敬酒去了，宋楚瑜，趁空檔吃河粉充飢，他可能忙了一整天都沒有好好吃東西了，趁著大家各自去敬酒，趕緊吃河粉添飽肚子。

之前也有中國媒體以「蹭照」形容宋楚瑜與其他各國領袖的拍照過程，也被謝金河PO文駁斥。

網路上有人引用謝金河所拍攝宋楚瑜宴請台商晚宴尾聲吃河粉的照片，指宋楚瑜一人獨食、一個人吃一桌。（圖擷取自謝金河臉書）