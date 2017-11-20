涉最大共諜案前少將許乃權 出獄後每月可爽領7萬多

涉及中國解放軍上尉鎮小江共諜案的前陸軍少將許乃權被判刑2年10個月，今年9月出獄後每月可爽領7萬多元月退休俸。（資料照，記者吳昇儒攝）

2017-11-20 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕涉及中國解放軍上尉鎮小江共諜案的前馬防部少將許乃權，被依違反《國家安全法》判刑2年10個月，已於今年9月出獄，依規定每月可領7萬多元的終身俸。民進黨立委劉世芳對此質詢退輔會主委李翔宙，「許乃權若未褫奪公權，出獄後還能領7萬多元，這對退伍軍人合理嗎」，李翔宙則強調，依照規定許乃權的確可領取，但他也認為這樣非常不公平、應該要修法。

劉世芳今天在立法院外交及國防委員會質詢李翔宙時指出，許乃權被判刑2年10個月，推算應該是今年9月出獄，那如果退役少將沒有褫奪公權，服刑完畢是否就能依法請領退休俸？李翔宙則回應，依照法律規定確實是這樣，許某最低可申請每月7萬5550元的退休俸，但他也強調，這樣非常的不公平，因此絕對要修法。

劉世芳指出，許乃權在臉書PO文寫說「回來了」，好像他是光榮退伍的樣子，結果他涉及共諜案，國家卻還要給他退休俸。劉世芳認為，若觸犯國家安全的退役士官、將領，在未褫奪公權下服刑完畢還能領取退休俸，全國人民應該都無法接受，因此呼籲退輔會針對加入共產黨的人，是否能領取退休俸也該修法藉此來管制。