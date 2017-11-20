不如預期！機捷通車9個月 僅2成旅客搭到機場

機場捷運。示意圖（資料照）

2017-11-20 12:17

〔記者陳宜加／台北報導〕機場捷運通車9個月，立委李鴻鈞今天質詢時質疑，機場每天有11至13萬人次之間旅客，但根據機場捷運搭乘率，每天從A12、A13車站上下車旅客僅20％，等同2萬多人次，不如預期。

他指出，機場捷運每日載客量5萬多人次，從數字上來看，真正使用到達機場旅客，尚未達到預期效果。桃機公司董事長曾大仁表示，客源是慢慢培養出來。

李鴻鈞也說，目前預辦登機僅於台北車站A1站提供服務，桃機公司統計平均每天使用600次左右，但實際上二月通車至今總計10多萬次，平均每日恐不到500次，扣除入境人次，換算只有5％旅客使用預辦登機服務。

他要求交通部檢討，目前只有長榮、立榮、華航、華信航空提供服務，應從中了解並檢討改善，A3站當初更也預留空間，視搭乘率增設，曾大仁說，主要還是看航空公司配合意願為主，設櫃須要額外支出成本。

李鴻鈞說，交通部當初表示如果有需求、機捷搭乘率有達標，就會增設，與航空公司意願是兩回事，必須配合政策，機上未來捷運環狀線通車後，機場捷運營運量勢必再增加。桃園機場與機場捷運是台灣國家門面，應設法讓國人更頻繁搭乘，目前有很大落差。