陳明文勸勿佔質詢台 徐永明：別摸我！我不是張花冠

徐永明質疑勞基法修法草案通過院會後，怎麼會直接進入委員會審議，沒有復議期，批評審查會議的正當性，在質詢台上不下台。（記者陳志曲攝）

2017-11-20 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕立法社會福利及衛生環境委員會今早排審勞基法修正草案，首位詢答的時代力量立委徐永明，質疑委員會審議開會的正當性，因此從9點15分開始佔領質詢台，還高喊「不要違法開會」，綠委陳明文看不下去，上前想勸徐永明別再佔領質詢台，沒想到徐永明卻大喊「不要摸我！我又不是張花冠」，陳明文聽聞則露出尷尬的笑容。

徐永明質疑，勞基法修法草案通過院會後，沒有復議期為何可以直接進入委員會審議，直批此舉不具正當性，因此佔著質詢台不下台，召委林靜儀則不斷要求徐永明尊重委員會，讓其他委員上台發言，徐永明則批林靜儀開違法會議，綠委何欣純回嘴，「笑死人了，議事規則不是你徐永明說了算」。

眼看徐永明佔領質詢台讓議事卡關，陳明文便與同黨立委蘇震清上前分別站在徐永明兩旁，想安撫勸他不要再佔領質詢台，趕快下來讓議事順利進行；陳明文邊勸邊拍徐永明，徐永明卻突然高喊一句「好啦，不要摸我啦！我又不是張花冠，不要摸我！」陳明文瞬間露出尷尬的笑容，一旁的蘇震清也咧嘴大笑。

陳明文9月中與嘉義縣長張花冠參加「民雄大士爺祭」時，搭肩靠近張花冠說話，沒想到張事後公開說自己「不舒服」，也向嘉義縣警察局報案控告陳對她性騷擾。