藍營評估新北市長選戰 傳出最強假想敵是蘇貞昌

2017-11-19 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市是全國最大票倉，也是目前六都中國民黨唯一執政縣市，2018選舉藍綠都有輸不得的壓力，綠營幾名傳出有意參選者如立委吳秉叡、羅致政與政院發言人徐國勇、北市副市長陳景峻等人都來勢洶洶。有媒體報導，藍營內部評估，曾說過不選新北市長的前台北縣長蘇貞昌參選機率不低，還將蘇貞昌列為「最強假想敵」。

據《風傳媒》報導，國民黨目前有意角逐新北市長的人選，除民調領先的新北市副市長侯友宜之外，前台北縣長周錫瑋近來也動作頻頻積極布局選戰，未來將成立政策中心；此外，新北市另名副市長李四川也還在口袋名單內。

報導指出，侯友宜先前在議會備詢時答應，若投入選戰就會辭掉副市長，因此侯友宜正式宣布參選的時機，應該會在明年備詢結束後的1、2月之間。但這也讓朱立倫團隊擔憂，侯友宜卡在市議會備詢的這段期間，周錫瑋會得到很大的空間，若讓周錫瑋累積一定的實力而提升民調，未來恐不利黨內的整合。

另外，朱立倫團隊也認為，綠營檯面上有意參選的人「支持度都不高」，民進黨也不可能輕易把新北市拱手讓給國民黨，評估先前曾說過不選的蘇貞昌很有可能再度參選；蘇貞昌最近勤跑基層，舊有挺蘇的勢力對蘇貞昌重批戰袍仍有期待，另外賴清德與蘇貞昌的關係也很不錯，綠營若想把執政版圖擴張到新北市，屆時賴清德也不排除會遊說蘇貞昌回鍋參選。