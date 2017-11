以台灣隊名前進東京奧運 台南發起連署

爭取以台灣隊名前進東京奧運,台南今起發起連署。(記者王涵平攝)

2017-11-16 10:34

〔記者王涵平/台南報導〕台灣本土社團與政黨展開連署,希望以「台灣隊」名參加2020年東京奧運,台南新營、白河地區連署活動總召集人、台灣農權總會會長張豪澤今在台南號召民眾連署,高喊台灣加油、前進東京奧運。

連署活動今起一連3天在新營火車站舉行,張豪澤表示,目前日本東京已經成立「東京五輪台灣正名推進協議會」,以實際行動呼籲日本社會關注台灣被打壓矮化、需要正名的問題,眼看日本人為台灣如此積極付出,台灣各界更不能沉默以對,希望透過連署讓在地鄉親正視此議題。

「台灣就是台灣,不是中華台北」、「Taiwan is not Chinese Taipei. Let Taiwan be Taiwan」,今日連署活動吸引不少民眾駐足,留學日本國立北海道大學、取得社會福利碩士的張豪澤強調,只有台灣人替自己的國家爭取權益,國際社會才能看見我們的意志,對日本國情與政治局勢的觀察,日本民間的支持與台灣民間團體的努力若能雙管齊下,對於國際奧會IOC以及主辦單位的東京奧運會組織委員會,絕對會造成適度壓力,促成「台灣正名」確實有希望。

