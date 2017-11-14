「阿哲」效法柯P？ 牙醫師投入彰化縣長選戰！

2017-11-14 23:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全新面孔的牙醫師吳明哲，在臉書粉絲網頁表態投入彰化縣長選舉，將全力爭取國民黨提名！

「六年三班」的吳明哲，今年43歲，中國醫藥學院（中國醫藥大學的前身）畢業，目前在彰化市牙醫診所執業，也是建國科技大學董事長吳聯星的姪子，主打口號是「塑造智慧農工重鎮」，標榜「年輕、創新、新願景」。

吳明哲說，他在彰化出生、求學、長大與工作，他完全沒有從政經驗，他以台北市長柯文哲為例，素人從政，更沒有包袱，重要的是要用人唯才，才能組成好的團隊。

吳明哲強調，他在當牙醫過程當中，聽到基層民眾的聲音，覺得彰化應該要有年輕人的力量，加上許多長輩都鼓勵他，最後經過深思熟慮，決定為自己的家鄉盡一分心力。

吳明哲說，他是國民黨黨員，也關心政治，他認為彰化以農立縣，但是擁有許多隱形品牌，這就是彰化發展的實力，他相信他會帶給大家「耳目一新」的感覺。

對於姪子投入選戰，吳聯星認為，年輕就是最大的本錢，彰化的未來需要中生代力量。

政壇人士分析，目前彰化縣長選戰，民進黨已確定由魏明谷來尋求連任；國民黨方面，立委王惠美已開始勤走基層，實力不容小覷。而吳明哲雖無選戰經驗，但是吳聯星與國民黨主席吳敦義有交情，也傳出吳敦義曾到彰化與吳聯星、吳明哲深談，由於王惠美在藍營屬王金平人馬，盛傳王惠美陣營希望黨內初選，能夠以民調結果來提名。