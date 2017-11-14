北市2018再和柯文哲合作？ 鄭文燦透露：姚文智有意參選

2017-11-14 16:27

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天接受電台專訪，被問到2018民進黨是否會再和台北市長柯文哲合作，他說：「黨中央保持彈性」，並透露姚文智有意參選，可能會透過民調決定，而自己是一定會「做好、做滿、做連任」。

鄭文燦說，柯文哲是改革派，但做法仍和民進黨不同，有些政策前後不一，這些還必須接受考驗，據他所知，黨中央對此保持彈性。

在桃園市部分，鄭文燦強調，自己會「做好、做滿、做連任」，但也留下伏筆，連任後如何發展現在不能確定，基於對市民的承諾，會讓桃園的重大建設都全部定案，完成自己對選民的責任。