APEC領袖晚宴 宋與川習「自然互動」

APEC領袖代表宋楚瑜（右）與女兒宋鎮邁（左）出席APEC歡迎晚宴，與祕魯總統庫辛斯基夫婦合影。（APEC代表團顧問李鴻鈞提供）

2017-11-11 09:42

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會現正進行中，我方領袖代表宋楚瑜和中國國家主席習近平、美國總統川普均產生「自然互動」。APEC代表團顧問李鴻鈞轉述，宋楚瑜在等待車隊與晚宴等待區等場合，都有和習面對面自然互動，簡短寒暄；晚宴中和川普僅隔泰國總理夫婦，也產生自然互動。

APEC領袖峰會昨正式登場，21國領袖與緬甸、柬埔寨與寮國3國領袖齊聚一堂。宋楚瑜與習近平在與企業領袖對話會議、東協領袖非正式對話與晚宴中3度同台，但在公開畫面中都沒有任何產生「自然互動」，與美國總統川普也沒有交集。

不過代替外交部長出席APEC會議的國發會主委陳美伶，昨晚也陪同宋楚瑜出席會議，陳美伶透露，東協對話會議結束後，眾領袖在候車區等待車隊到來，當時習近平要離開、雙方距離拉近，習與宋便握手寒暄，簡短交談。李鴻鈞今亦轉述宋楚瑜說，兩人除了在候車時「自然互動」，在晚宴入場前的房間內，也有與習面對面，並「自然互動」，但談了什麼不便公開。

歡迎晚宴中為領袖們設置一長桌，東道主越南國家主席陳大光坐在中間，陳大光右側是習近平，雖然宋楚瑜也坐在右側，但與習之間隔了印尼總理夫婦、川普與泰國總理夫婦等人，李鴻鈞說，距離遠、不易互動；晚宴中據他觀察，宋和川普也有自然互動，但和左右的泰國總理帕拉育和新加坡總理李顯龍互動最多。

宋楚瑜昨在相關會議公開畫面中，和李顯龍、祕魯總統庫辛斯基與俄羅斯總統普亭互動熱切，另也與少有機會見面的東協國家柬寮緬領袖握手寒暄，會議時帕拉育還和宋楚瑜分享喉糖，晚宴中宋及其女兒宋鎮邁也和汶萊首相包奇亞、緬甸實質領導人翁山蘇姬與紐西蘭總理阿爾登等人交談、合影。

宋鎮邁昨並無與宋楚瑜一同走紅毯步入晚宴會場，遭疑是否被主辦方刁難，李鴻鈞對此轉述說，宋鎮邁有出席晚宴，且陳大光夫婦還特別在晚宴上邀請宋鎮邁參與今日夫人團赴會安古城的參訪行程，宋鎮邁和去年見過的多名夫人寒暄擁抱，也和下屆APEC主辦國巴布亞紐幾內亞總理歐奈爾夫婦互動。