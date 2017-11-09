八仙塵暴家屬請求國賠 每名罹難者1200萬

八仙塵暴罹難者家屬對交通部觀光局、內政部消防署、新北市政府提起國賠訴訟（記者彭琬馨攝）

2017-11-09 12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕代表十位八仙塵暴罹難者家屬提起國賠訴訟的律師林永頌，今召開記者會表示，將對交通部觀光局、新北市政府與內政部消防署，請求賠償每位罹難者新台幣1200萬的賠償金；陪同召開記者會的民進黨立委段宜康表示，八仙塵暴已發生兩年半，卻只看到中央地方政府互相推諉，呼籲國家與政府應面對自己該負的責任，他同時也對行政院長賴清德喊話，強調「行政是延續的」，盼賴清德能拿出身為院長應有的擔當。

十位八仙塵暴罹難者家屬，今偕同民進黨立委段宜康、律師林永頌召開記者會。罹難者劉至葦母親在記者會上淚訴，八仙塵暴意外，造成15人死亡498人輕重傷，八仙負責人卻獲不起訴處分，以致為遊客投保的意外險不能啟動，受難者無法獲得任何理賠；劉至葦母親痛批，政府「不該是財團的工具」，提起國賠是為了讓政府了解，相關單位應負起該有責任。

律師林永頌指出，監察院調查報告曾指出，新北市政府、交通部觀光局在八仙塵暴中有嚴重缺失，觀光局明知八仙樂園有未經核准的遊樂設施，卻遲未裁罰勒令停業，以致發生塵暴意外；林永頌表示，新北市政府也未對八仙樂園的遊樂設施進行任何預防措施的檢查，才會釀成此重大意外。

林永頌說，意外發生後，罹難者家屬曾向新北市政府、交通部觀光局與內政部消防署尋求協調賠償，政府機關卻說「自己沒有錯」，對家屬是二度傷害。

民進黨立委段宜康砲轟，新北市長朱立倫去年九月曾承諾將盡力協助國賠，如今卻拒絕家屬的要求，質問朱立倫「除了說漂亮話外，做了什麼協助」？段宜康說，高雄氣爆發生時，市府主動介入協調公司提出賠償，賴清德擔任市長處理維冠大樓倒塌案，也是由台南市政府主動籌錢提供賠償，呼籲新北市政府與中央機關，應對事件負起該有責任。