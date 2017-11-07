桃園捷運監督聯盟：綠捷排除台車 鄭文燦打臉蔡總統

桃園捷運監督聯盟認為，桃園綠捷大玩文字遊戲排除台車，市長鄭文燦打臉蔡英文總統。（記者謝武雄攝）

2017-11-07 12:37

［記者謝武雄／桃園報導］由桃園地方人士籌組的「桃園捷運監督聯盟」今天上午召開記者會，呼籲綠線捷運機電標工程給國車機會；召集人牛煦庭表示，蔡英文總統今年3月13日參觀台灣車輛公司時，強烈宣示要發展國內軌道工業，如今綠線捷運機電標工程卻玩起文字遊戲，將台車排除在外，桃園市長鄭文燦明顯打臉蔡英文總統。

市府捷工處總工程司林義昌說，捷運工程安全性較高與軌道工程並不相同，故無法變更規範，另規範要求車廂得標的國際廠商必須和國內合作，並未扼殺國內產業。

台車公司副總經理周開誠接受記者電訪時表示，台車公司是國營的軌道車輛製造廠商，時速130公里自強號都是台車製造，捷運時速只有80公里，台車完全有能力承造，他們只訴求綠線捷運將「具備捷運工程實績」改成「具備軌運工程實績」，並未要求放水，只求給台車一個能夠和國際大廠公平競爭的環境。

周開誠說，只有台車真正站上舞台，產業才能生根，機捷車廂美其名是由台車製造，但全車日本進口，台車只有「鎖螺絲」的份，即使所有的零件通過認證，日本還是不用台灣零件，理由是得標的川崎重工也要扶植國內的產業。

「桃園捷運監督聯盟」是牛煦庭、史碩仁、戴兆華等人籌組；牛煦庭說，前瞻預算軌道建設高達5000億元預算，最重要就是要「國車國造」，帶動國內軌道產業；公共工程委員會針對前瞻計畫採購策略，也要求有利標評選項目，儘量避免不利我國廠商情形，但桃園市政府卻大玩文字遊戲，故意將台車排除在外，蔡英文總統參觀台車時強烈宣示要帶動國內軌道產業發展，卻在綠線捷運慘遭鄭文燦「打臉」。

史碩仁說，綠線捷運招標規範毫不留情就判了國內軌道產業死刑，為國外產商屠殺國內產業開了第一槍，以台灣工業技術和生產能量，軌道產業只是小菜一碟，但台灣企業界最無助的就是台灣的競爭力往往都被崇洋媚外的政客所扼殺。

戴兆華表示，機電標公開閱覽彙集國內外廠商700多項意見，台車要求將捷運系統改為軌道系統被拒，退而求其次，希望在分包情況下，能有一半車廂關鍵零組件在國內製造，也被拒絕，台灣產業哪有生存空間。