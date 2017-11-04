賴稱中國、吳說有共識 王炳忠：難道認同「兩國論」？

2017-11-04 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨（3）拜會前行政院長、現任中國國民黨主席吳敦義，希望中央政府總預算案能得到支持。賴清德在會後記者會上提及「兩岸穩健發展的話，不僅僅對台灣、對中國、對區域和平都很有幫助」，新黨青年委員會主席王炳忠對此質疑，吳敦義在記者會上僅說與賴「非常有共識」，難道是認同「兩國論」嗎？

據燎原新聞網報導，行政院長賴清德，昨日在拜訪中國國民黨主席吳敦義的會後記者會上，提到：「兩岸和平發展的話，不僅僅對台灣、對中國、對區域和平都很有幫助，吳（前）副總統的幾點指教，我都非常感謝。行政院也會好好的來推動落實，希望國家能夠持續進步」。

吳敦義則回應：「今天的談話非常有共識，特別再一次謝謝賴院長的客氣，也祝福他「施政成功」」。

對於兩人的會後發言，新黨青年委員會主席王炳忠，在臉書上貼文質疑吳敦義：「『中國國民黨』主席吳敦義回覆『談話非常有共識』，是認同賴清德公開把『台灣』與『中國』並列的「兩國論」嗎？」。王炳中並問，新黨幾次呼籲吳敦義主席反獨，但是「中國國民黨都不回應，難道就是因為吳主席和賴清德的『共識』嗎？」

行政院長賴清德今年首度至立法院進行施政報告與接受質詢時，曾公開表示，自己是一個主張台灣獨立的政治工作者。