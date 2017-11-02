獵雷艦案〉慶富也曾向蔡英文陳情 兩次內容均以密件轉發

2017-11-02 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船承攬海軍獵雷艦案，卻爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，近日傳出，當年決策國艦國造的前總統馬英九在慶富聯貸案中扮演關鍵角色，今更有媒體指出，慶富不僅在馬英九時期發函總統府，今年也曾兩度發函向蔡英文總統陳情，且內容均以密件等級轉發。

《蘋果日報》報導，立法院外交及國防委員會「獵雷艦調閱專案小組」昨天召開首次會議，海軍司令部今將「康平專案」有關文卷送抵立法院，其中發現慶富曾在2015年（前總統馬英九時期）發函給總統府陳情，「來（受）文者」的欄位是國防部政務辦公室，事由內容為「函轉慶富造船股份有限公司陳慶男董事長致總統函」，以及「函復貴公司致總統函，請查照」，共2件。立委黃國昌對此質疑，馬英九竟將信件列為機密。

不過，資料中另也包含，在總統蔡英文上任後，慶富也兩度陳情，總統府透過密件的方式轉發，「來（受）文者」的欄位為國防部，事由內容為「令轉慶富造船股份有限公司董事長陳慶男先生致總統函，陳請協助解決該公司資金需求困境問題案，請照辦」，以及及「函復臺端致總統陳情書，請查照」，共兩件。另一項目則是「另轉慶富造船公司董事長陳慶男先生致總統陳情書，陳述該公司承造海軍獵雷艦專案事宜案，請照辦」，及「函復臺端致總統陳情書，請查照」，共兩件。

報導指出，除此之外還有其他密件，像是「來（受）文者」的欄位為國防部參謀本部情報參謀次長室，事由則是「與美國國務院亞太副助卿董雲裳洽談我獵雷艦造艦案等軍（商）售議題」，資料內容則是，海軍司令部今年共針對「獵雷艦」案召開4次履約爭議調解會議，並製成相關紀錄。