獵雷艦案〉國防部、一銀10缺失 第一金董座蔡慶年撤職

行政院副院長施俊吉（中）進行調查報告發佈。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-02 15:31

〔記者李欣芳／台北報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，行政院由副院長施俊吉召集的專案調查小組，今天公布調查結果，調查報告認定國防部的採購有5大缺失，要求國防部深自檢討，施俊吉要求國防部就相關違失人員查辦呈報行政院，第一銀行聯貸過程也有五大疏失，第一金控事長蔡慶年撤職查辦，國防部與一銀相關人員全數移送法務部調查相關責任。

行政院下午由施俊吉等人召開記者會，政務委員羅秉成說明國防部採購的5大缺失，包括：首先，國防部未確保慶富有相當財力足以承辦這項採購案，顯有缺失。

其他的缺失還包括：第二、國防部未確保慶富有辦理這項採購案的履約能力；第三、國防部未究明原召集人與副召集人均缺席第2次評選委員會的原因，直接使出席委員互推新任召集人；第四、國防部未進行價格協商程序，直接以抽籤決定最有利廠商；第五、國防部就第2次評選委員會議，各委員的評分有不合理的異常情形，未予釐清處理。

另外一銀辦理慶富聯貸案，在徵信、授信與貸後管理上也有五大缺失，包含「沒有確實評估慶富的資金缺口及還款能力」、「沒有要求慶富提供增資計」、「沒有確實評估慶富的造艦履約能力，貸放後也沒有確實追蹤」、「沒有確認慶富的採購供應商是否依據國防部合約辦理」、「未查證相關交易的真實性就撥款」，並將第一金控事長蔡慶年撤職查辦。

今天下午3時的記者會由施俊吉領軍，出席者還包括政務委員羅秉成、金管會主委顧立雄、財政部次長蘇建榮、法務部次長蔡碧仲、工程會副主委高福堯、經濟部次長龔明鑫出席。

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